Сообщения информационных террористов о минировании школ не подтвердились

Следственный комитет ходатайствует перед прокурором Крыма о передаче из органов МВД материалов по поступившим массовым анонимным сообщениям о минировании учебных заведений полуострова.

Следственный комитет ходатайствует перед прокурором Крыма о передаче из органов МВД материалов по поступившим массовым анонимным сообщениям о минировании учебных заведений полуострова.

На электронную почту образовательных учреждений Симферополя, Севастополя, Керчи, Ялты и других населенных пунктов полуострова 21 января с неизвестного адреса поступали анонимные сообщения о минировании помещений и угрозы в адрес учеников и педагогов. Соответствующими службами была оперативно проведена эвакуация людей и проверка помещений. На данный момент по обследованным учреждениям угрожающая информация не подтверждается.

Учитывая широкий общественный резонанс, а также значительное число образовательных учреждений, которые подверглись атаке информационных террористов, руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил Управлению по расследованию особо важных дел выйти с ходатайством перед прокурором о передаче из МВД России по Республике Крым материалов проверки для установления обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправные деяния.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после передачи материалов в производство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В Севастополе после получения писем о минировании проводились проверки в шести школах, двух колледжах и двух университетах. В Симферополе, Алуште, Феодосии и в Керчи — во всех школах и вузах отменили занятия, в Ялте — эвакуировали академию КГУ, а после обеда отпустили по домам школьников, пришедших на вторую смену.