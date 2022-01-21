Ремонт театра поручили фирме, не имеющей лицензии для этого

На этой неделе информационное пространство города было буквально взорвано сообщением о скором начале ремонта здания Севастопольского драмтеатра им.Луначарского.

На этой неделе информационное пространство города было буквально взорвано сообщением о скором начале ремонта здания Севастопольского драмтеатра им.Луначарского.

Госконтракт на два миллиарда

На сайте госзакупок 17 января была размещен госконтракт выполнение работ по сохранению (ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения «Драматический театр им.Луначарского, пр-т Нахимова, 6». Заказчик — ГКУ «Единая дирекция капитального строительства», подрядчик — московская фирма ООО «Смартстрой». Сумма контракта, разбитого на два этапа, 1,985 млрд руб. Дата начала первого этапа 24.12.2021 года, окончание исполнения — 26.12.2025 года.

Контракт заключен в соответствии с ч.16.1 ст. 34 44-ФЗ (одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства) и на основании распоряжения губернатора Севастополя от 21 декабря 2021 года за номером №666-РГ. 29 декабря подрядчик получил два аванса на общую сумму почти в 200 млн рублей. При этом в контракте написано, что аванс может составлять и вовсе 90% от его почти двухмиллиардной суммы.

Интересно, что при наличии ссылки в договоре на данное губернаторское распоряжение, на официальном сайте правительства Севастополя, а также на портале правовой информации обнаружить документ с красивым номером 666 не удается.

На фоне публикации госконтракта предположение журналистов сайта «Форпост», что театр с нового года закрывается на реставрацию, а все его сотрудники до конца 2025 года остаются без определенного места приложения своих творческих и не творческих талантов, было вполне объяснимо.

Как снег на голову

Новость стала неожиданностью для директора театра Ирины Константиновой, которая буквально за несколько дней до размещения контракта на сайте госзакупок спокойно ушла в отпуск и уехала из Севастополя.

Сообщение о якобы начинающемся ремонте буквально застало ее врасплох. После многочисленных звонков и наведения справок, она сообщила «Севастопольской газете» следующее: в правительстве города ее заверили, что тревога ложная, театр продолжает работать в прежнем режиме. Ремонт с реставрацией начнутся, согласно ранее намеченному плану в 2024 году, после прохождения государственной экспертизы и определения окончательной стоимости реставрационных работ.

Пока же речь идет исключительно о модернизации сцены, обновлении звуковой и световой аппаратуры, а также ремонте (или полной замене) внутренних систем вентиляции, отопления, канализации, водопровода, электроснабжения, телефонизации и радиофикации. Причем, проектирование будет проходить в параллель с ремонтом и реставрацией.

За деталями директор театра посоветовала обратиться в городской департамент капитального строительства. Дескать, они там больше знают и о планах ремонта, и о подрядчике.

На сайте правительстве Севастополя в среду, 19 января, было опубликовано сообщение, что «информация о закрытии Севастопольского академического русского драматического театра им.А.В.Луначарского, которая появилась в сети интернет 18 января, недостоверна». Об этом заявила директор департамента культуры Ирина Романец.

«Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского до 2024 года включительно закрывать не планируется. Сейчас идет разработка научно-реставрационной документации. После получения заключения государственной экспертизы и определения стоимости реставрационных работ будет принято решение о закрытии театра на ремонт», — пояснила руководитель ведомства.

На все руки…

Сведения о подрядчике оказалось несложно отыскать в интернете. Эта фирма не первый раз получает госконтракты в Севастополе.

Единая дирекция капстроя уже заключила с ООО «Смартстрой» контракт на проектирование и строительство палатного корпуса горбольницы №4 на ул.Челюскинцев на сумму 1,4 млрд руб., а также на быстровозводимый модуль детской поликлиники больницы №9 в Балаклаве стоимостью боле 167 млн рублей.

Еще один медицинский объект подрядчика — подготовка проектно-сметной документации по ремонту хирургического корпуса Первой горбольницы на 10 млн рублей и урологического корпуса на четыре миллиона.

Москвичам достался и контракт на 84 миллиона, по которому они выполняли работы по капремонту грудного корпуса Городской больницы №5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка.

На сайте налоговой службы РФ «Севастопольская газета» получила данные о фирме: учредители, уставной капитал, виды деятельности и наличие лицензий. Так у ООО «Смартстрой» есть лицензия на производство и техническое обслуживание медицинской техники; на монтаж, техобслуживание и ремонт средств пожарной безопасности; а также на сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

А вот на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ, коим является театр им.Луначарского, лицензии у фирмы нет.

Сначала деньги, потом стулья...

Вероятная причина срочного заключения контракта и выдачи авансов, характерной в последнее время для городской экономики, стала понятна в первых числах января. Правительство РФ приняло постановление «О внесении изменений в государственную Программу РФ «Социально-экономическое развитие РФ Республики Крым и Севастополя». Этот документ, подписанный председателем правительства Михаилом Мишустиным 28 декабря 2021 года, закрепляет «обязанность государственного заказчика ФЦП обеспечить исполнение уже заключенных контрактов, договоров, соглашений программы». А ремонт театра был включен в эту программу.

Ремонтировали 50 и 10 лет назад

Нынешнее здание театра было открыто 30 августа 1957 года. Первый ремонт проводился через 15 лет — в 1972 году. Следующий — в 2011 году. Тогда в здании поменяли линолеум, провели ремонт балконов, туалетов, гримерок, полностью заменили установки противопожарной защиты, систем пожаротушения, сигнализации и оповещения. Также были установлены кондиционеры, обновлен фасад. Ремонт обошелся в 9 млн гривен (чуть больше миллиона долларов), а сам театр закрывали только на месяц, на время ремонта зрительного зала.

Хотят начать ремонт с 2017 года

Новый ремонт театра был включен в перечень поручений, утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным по итогам поездки в Севастополь в августе 2017 года. Правительству страны совместно с правительством города поручалось оказать поддержку в проведении ремонтно-реставрационных работ и обеспечении развития материально-технической базы театра им.Луначарского. Труппу собирались отправить на многолетние гастроли по стране, пока здание не отреставрируют.

Проектно-сметная документация на ремонтные работы была разработана в 2018 году. Фирма, выполнявшая проект реконструкции — ООО «Еврогрупп СПБ», фактически предложила построить новое здание театра взамен старого. Поэтому контракт с ней расторгли.

Потом главный режиссер театра Григорий Лифанов поднимал вопрос о ремонте здания на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта 2019 года. Он рассказал, что театру на время ремонта переехать некуда, и озвучивал вариант поэтапных работ. Это предложение позднее было одобрено властями. Планировалось, что проект ремонта здания будет разработан до конца 2019 года.