На содержание городских парков и скверов выделили 130 миллионов рублей

ГБУ Севастополя «Парки и скверы» ищет исполнителя, который за эти деньги возьмется за годовое санитарное обслуживание 10 городских парков и скверов. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

ГБУ Севастополя «Парки и скверы» ищет исполнителя, который за эти деньги возьмется за годовое санитарное обслуживание 10 городских парков и скверов. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, обслуживанию подлежат 10 общественных пространств, находящихся на балансе города. Из них пять скверов: им.Василия Бузина на ул.ПУшкина, им.60-летия СССР между пр.Генерала Острякова и ул.Хрусталева, сквер у памятника Ленину на центральной горке, на мысе Хрустальный у памятника «Матросу и Солдату», сквер Севастопольских курсантов в Стрелецкой бухте. Пять парков, которые нужн содержать в порядке по контракту — это детский парк им.Марии Байды, парк им.Анны Аматовой, парк на ул.Н.Музыки, парк Победы и Студенческий парк.

Контрактом предусмотрены виды и регламент исполнения услуг: ручное подметание тротуаров, твердых покрытий парков и скверов (мести должны до 8.00); сбор случайного мусора; посыпка песком аллей и тротуаров; ручная уборка от снега; сгребание опавшей листвы и веток с зеленых зон; выкашивание газонов; очистка урн; обращение с отходами (все отходы, образуемые в ходе оказания услуг, подлежат вывозу в рамках договора, заключенного между заказчиком и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами).

Услуги должны оказываться ежедневно, без выходных и праздничных дней.