Дендропарк на Гоголя, 13 не внесут в реестр объектов культурного наследия

Экспертиза Севнаследия не выявила градостроительной, архитектурно-художественной и научной ценности данного объекта.

Экспертом выдано отрицательное заключение по включению дендропарка в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Неутешительные выводы экспертизы

В документе однозначно сказано: градостроительная ценность участка не выявлена, а образованная после 1995 года озелененная часть территории в изначальном плане реконструкции улицы отсутствует.

Сегодняшняя конфигурация «маршрута эколого-познавательной тропы» не совпадает с представленной на схеме. Планировка, включая исторические дорожки, ландшафтные элементы, участки озеленения, гидросистема, на схеме не читаются, подпорные стенки частично разрушены, а стена, разделявшая участок, утрачена полностью.

Также не выявлена и архитектурно-художественная ценность объекта. На участке отсутствуют архитектурно-ландшафтные элементы, характеризующие территорию как целостную парковую композицию. При этом, научная ценность дендропарка утрачена.

Согласно документам, до 2018 года на участке находились десятки краснокнижных растений Крыма, которые на сегодняшний день погибли.

В 2018 году часть здания была передана Союзу садоводов России. С этого времени на территорию был организован свободный проход, а должный уход за растениями прекратился. Множество цветов были украдены или вытоптаны. Уничтожена цветущая арка из многолетнего куста форзиции. Гниение листьев на дорожках привело в массовому прорастанию дикой поросли на тропинках.

В результате строительной деятельности южная часть участка сильно пострадала: разрушен рельеф, прокопаны канавы, повреждены растения. Территория закрыта, выполняет функцию дворового участка. Первый этаж, принадлежавший Дому природы закрыт, во втором этаже здания расположены офисные помещения. В настоящее время на соседнем участке ведется строительство жилого дома и часть парка относится к его придомовой территории, которая согласно проектной документации подлежит озеленению.

Заказчиком госэкспертизы выступило Севнаследие, а исполнила работу — искусствовед с 19-м летним стажем Дарья Зайцева, работающая в ООО «Коневские Реставрационные Мастерские».

История Дендропарка

После расселения в середине 70-х годов прошлого века жилой дом на ул.Гоголя, 13 был передан «Обществу охраны природы». В 1995 году по инициативе директора дома природы Альбины Немирчий на пустой, прилегающей к зданию территории площадью 0,15 га началась закладка дендропарка постоянного цветения.

Дендропарк создавался как коллекция растений Крыма с теневой концепцией, что означало - не требующий полива и максимально приближенной к естественной природе. По

территории парка была проложена экологическая тропа, построен водоём. В парке были выращены зелёные куртины с помощью плюща и зеленый покров между деревьев, который защищал почву от пересыхания. В миниатюрном ботаническом саду насчитывалось более 130 видов растений, 25 из которых занесены в Красную книгу, еще примерно 20 — крымские эндемики. В 2004 году году дендрарий был внесен в Совет ботанических садов и дендропарков Украины.

С ног на голову

В 2019 году под председательством Виктора Чижова уже была проведена историко-культурная экспертиза, на основании которой дендропарк был признан выявленным объектом культурного наследия и рекомендован для внесения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

«Севастопольская газета» обратилась к севастопольскому художнику Витору Чижову с просьбой прокомментировать результаты новоявленной государственной экспертизы.

— Эксперты все перевернули с ног на голову. С помощью таких экспертов [Д.Зайцева — прим.ред.] Севнаследием уничтожается историческая часть Севастополя, а на территории напротив домов-объектов культурного наследия на ул.Гоголя [дом с шарами, здание университета] узаконивается точечное строительство четырех корпусов десятиэтажных домов (замороженных с 2007 года), — считает художник.

По его мнению, возмутительно осознавать, что госэкспертиза 2021 года охарактеризовала здание «Дома природы» с дендропарком как «не вписывающиеся в первоначальную архитектурную планировку ул.Гоголя».

— По всей видимости, новостроящиеся на этом историческом месте корпуса высотных зданий и есть ее гармоничное продолжение, — резюмировал В.Чижов.