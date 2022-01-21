Администрация Херсонеса просит на Чембало не взбираться

Жителей Севастополя и туристов предупредили, что генуэзская крепость в Балаклаве закрыта для посещения из-за неудовлетворительного состояния.

Жителей Севастополя и туристов предупредили, что генуэзская крепость в Балаклаве закрыта для посещения из-за неудовлетворительного состояния.

Как сообщили в государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический», в чьем ведении находится исторический объект, «посещение крепости Чембало в Балаклаве временно невозможно в связи с погодными условиями и аварийной ситуацией, вызванной обрушением лесов на некоторых объектах».

Далее говорится, что «ансамбль памятника находится в неудовлетворительном состоянии, однако по-прежнему является притягательным для жителей и гостей Севастополя. Многие туристы стремятся посетить уникальное фортификационное сооружение Средних веков, не обращая внимание на сопряжённые с этим риски». Коллектив музея-заповедника призывает соблюдать осторожность, не подвергать свою жизнь опасности и временно воздержаться от посещения крепости Чембало!

Продолжает рушиться?

Крепость, построенную на горе Кастрон над Балаклавской бухтой генуэзцами в 14 веке, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» начал реставрировать в 2004 году.

Главная башня — Донжон долгое время стояла в лесах, но реставраторы не торопились. За четыре года доски сгнили и леса разобрали, не завершив работ. Их плачевный результат стал очевиден 17 июля 2008 года — после сильного ливня половина башни откололась и разрушилась.

— Скорее всего, здесь целый комплекс причин — некачественная реставрация, небольшие землетрясения, взрывы и долбежка грунтов в карьере, множество отдыхающих, которые лезут на башни, — так объяснил тогда причину разрушений «Севастопольской газете» заведующий филиалом «Крепость Чембало» национального заповедника «Херсонес Таврический» Николай Алексеенко.

Очевидно, что за 14 прошедших с того происшествия лет состояние старинной крепости не улучшилось