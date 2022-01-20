Женщина поделила наследство пользу своей дочери

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Севастополя, подозреваемой в мошенничестве при оформлении наследства.

По материалам прокурорской проверки Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Севастополя, подозреваемой в мошенничестве.

По данным следствия, с марта 2020 года по декабрь 2021 года женщина путем обмана и злоупотребления доверием несовершеннолетней родственницы приняла на себя обязательства по оформлению в собственность домовладения и земельного участка, полученных ее дочери и потерпевшей в наследство.

На предложение разделить земельный участок на доли, чтобы впоследствии не возникло имущественных претензий друг к другу, потерпевшая согласилась.

Часть наследуемого земельного участка, на которой находится жилой дом, была передана дочери подозреваемой, а «бедной родственнице» достался только земельный участок. В связи с чем девушка утратила право на оформление домовладения в свою собственность. Тем самым ей был причинен материальный ущерб в размере стоимости половины дома — более миллиона рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, была проведена проверка по обращению местной жительницы 2003 года рождения, которая является лицом, оставшимся без попечения родителей. Мать девушки лишена родительских прав, а отец умер. Опеку над ней несколько лет назад оформила ее тетка, имеющая собственную родную дочь. После смерти бабушки обе девочки должны были в равных долях унаследовать земельный участок с домом в Терновке. Однако женщина оформила наследство таким образом, что племяннице отошла лишь половина земельного участка, а родной дочери — вторая половина земли и весь дом.