Застройщиков и чиновников, выдавших льготникам квартиры без документов, вызывают на опрос

Следственный комитет проводит проверку по факту халатности должностных лиц, в результате которой люди остались без жилья.

Следственный комитет проводит проверку по факту халатности должностных лиц, в результате которой люди остались без жилья.

В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация, что в Севастополе несколько человек выселяют из квартир, которые им были предоставлены в 2014 году властями города согласно выданным сертификатам. Но жильцам выдали лишь справки на право доступа в жилое помещение, а застройщика обязали этот доступ предоставить и выдать ключи. Поэтому люди не смогли оформить жилье в собственность.

В ходе проведения проверки установлено, что в 2014 году действующим в тот момент руководством города Севастополя очередникам были выданы сертификаты о вручении им жилых помещений. Данные сертификаты обеспечивались строительными компаниями, осуществлявшими свою коммерческую деятельность на территории города Севастополя, на добровольных началах, а квартиры распределялись на основании протоколов заседания городской жилищной комиссии. Вместе с тем, жилые помещения в реестре собственности города Севастополя не значились.

В рамках проведения проверки установлено, что всего было выдано более 30 таких сертификатов, из них 25 обеспечены жильем на территории Севастополя в установленным законом порядке, а по пяти из них в настоящее время люди не смогли получить право собственности на жилые помещения.

С целью установления всех обстоятельств, будут проведены опросы должностных лиц правительства Севастополя, осуществлявших свою трудовую деятельность с 2014 года, членов городской жилищной комиссии и иных лиц.

В целях принятия мер по восстановлению прав граждан на жилье направлены обращения в Правительство и прокуратуру города Севастополя.

Одновременно с этим, проверяются обстоятельства строительства и ввода в эксплуатацию домов, в которых гражданам предоставлены жилые помещения. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц на ввод жилья в эксплуатацию, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность — о соблюдении договорных обязательств.

Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республики Крым и городу Севастополю.