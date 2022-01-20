Залив квартиры компенсирует управляющая компания

Ущерб, причиненный жителю Балаклавы в результате залива квартиры в многоквартирном жилом доме, возместит управляющая компания.

Информация об этом размещена на сайте городского суда Севастополя.

Как сообщается, инициатором судебного разбирательства стал собственник квартиры, который обратился в суд в результате нежелания управляющей компании разобраться в ситуации и урегулировать возникший спор.

Зато в результате судебного разбирательства было установлено, что причиной затопления квартиры на пятом этаже стал засор ливневой канализации на крыше. За ее исправность несет ответственность ООО «Управляющая компания Балаклавского района». За ней же закреплено содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Установив таким образом вину ответчика в причинении ущерба, суд взыскал с управляющей компании в пользу истца 381 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры. Помимо этого, ответчик должен выплатить судебные расходы, компенсацию морального вреда пострадавшему, а также штраф.