Президентские гранты потратят на патриотизм и здоровый образ жизни

Победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года определили 13 января на заседании Координационного комитета. Среди них 10 некоммерческих общественных организаций (НКО) из Севастополя.

Победителей первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года определили 13 января на заседании Координационного комитета. Среди них 10 некоммерческих общественных организаций (НКО) из Севастополя.

Среди севастопольских НКО наибольшие гранты в сумме трех миллионов рублей получили две общественные организации. Первая — Севастопольский благотворительный фонд помощи бездомным животным — на проект «Пункт реабилитации пострадавших животных». Проектом предусмотрена оказание помощи животным по восстановлению от травм, полученных в агрессивных условиях улицы; проведение работы по их социализации и адаптации к новым условиям жизни в партнёрстве с человеком, а также организована медийная программа для каждого животного по поиску нового дома.

Общественная организация « Творческое объединение «Ступени» воплотит проект «Лаборатория документально-патриотического кино «Право на подвиг». Общественники планируют научить навыкам создания фильмов около 90 человек. Для получения практических навыков обучающимся предстоит создать 11 серий по 20 минут документального фильма «Право на подвиг. Береговые батареи Севастополя», а также несколько короткометражных пятиминутных документально-патриотических картин. Фильмы станут основой Международного фестиваля детского и молодежного кино «Право на подвиг», который проведут в дни весенних каникул.

На грант в 2,6 миллиона рублей будут развивать проект «Сильнейшая нация мира-2022». Цель проекта — популяризация здорового образа жизни на примере сильнейших атлетов России и мира. На физкультурно-массовых мероприятиях проекта будет продемонстрирован беспредел возможностей человеческого организма.

Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация гонок с препятствиями города Севастополя» выиграла грант в 1,7 миллиона рублей на реализацию проекта «Гонка с препятствиями «Старт». Мероприятие направлено на развитие нового для города вида спорта и создание сообщества любителей и профессиональных спортсменов среди молодежи региона. Грант ориентирован на молодежь от 14 до 35 лет.

Общественная организация «Севастопольский фонд возрождения крымскотатарской культуры им.профессора С.О.Изидинова» на дальнейшее развитие проекта «От Таврики к Крыму через века» получила грант в 1,15 миллиона рублей. Предполагается, что проект создаст информационную активность вокруг цивилизации тавров, остатки которой наблюдаются в Крыму повсеместно.

Порядка миллиона рублей получила некоммерческая организация «32-й экипаж-команда 18-ти пушечного брига «Меркурий» с проектом «Юнги 32-го экипажа Черноморского Флота». Основной идеей проекта является создание площадки для детей и подростков по сохранению исторической памяти о защитниках Отечества; развитию в городе Севастополе системы патриотического и трудового воспитания через морскую тематику; созданию и обеспечению необходимых условий для личностного развития и профессионального самоопределения участников проекта.

Полмиллиона грантовых рублей получил «Центр социальных инноваций» на проект «Мост помощи». Участниками мероприятий проекта станут люди, страдающие алкогольной, наркотической или иной опасной для человека зависимостью и их близкие. Социальный центр будет проводить индивидуальные консультации и информационно просветительские мероприятия.

Некоммерческая организация культурный центр «Русский дом» потратит полмиллиона рублей на комплексную программу мероприятий патриотического воспитания и просвещения «Севастополь — город героев!» Молодому поколению севастопольцев помогут осознать величие подвига советских людей в годы войны, масштаб понесенных советским народом жертв и утрат, почувствовать гордость за своих предков, одержавших победу над фашизмом. Особенное внимание будет уделено событиям, произошедшим в Севастополе 22 июня 1941 года в первый день войны.

НКО «Центр инклюзивной культуры» получил грант такого же размера на организацию программы повышения активности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Грант в сумме чуть более 325 тысяч рублей достался общественной организации «Севастопольская федерация спортивной борьбы» на проведение детско-юношеского фестиваля борьбы «Здорово быть здоровым».

Всего на конкурс было представлено более 10 тысяч проектов из всех регионов страны. Реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля, в этот же день стартует прием заявок на второй конкурс 2022 года.