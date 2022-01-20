Отказавшуюся делать прививку продавщицу отстранили от работы

Суд в Севастополе отказал в иске сотруднице, отстраненной от работы из-за отсутствия прививки от ковида.

Суд в Севастополе отказал в иске сотруднице, отстраненной от работы из-за отсутствия прививки от ковида.

Работница гипермаркета «Новацентр» отказалась делать прививку от новой конавирусной инфекции, а так же предоставить ПЦР-тест либо справку по результатам тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2.

При этом, руководством предприятия она была предупреждена о необходимости выполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях введения режима повышенной готовности. Более того, в гипермаркете организовали вакцинирование сотрудников и сдачу ПЦР-тестов.

Работники «Новацентра» под роспись были ознакомлены с требованиями по допуску на рабочие места с 15.10.2021 только при наличии сертификата о вакцинации, либо отрицательных тестов.

Женщина, заявившая письменно о своем категорическом отказе от вакцинации, была отстранена от работы. Не согласившись с принятым решением, она обратилась в суд с иском к ООО «Новацентр» о признании незаконным приказа об отстранении от работы и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Исследовав представленные сторонами доказательства, Балаклавский районный суд пришел к выводу, что отстранение работника проведено в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с чем, в иске отказано.

После провозглашения решения истец заявила, что будет обжаловать судебный акт.