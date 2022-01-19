В Севастополе более 329 тысяч избирателей

Городская избирательная комиссия опубликовала данные о численности жителей Севастополя, обладающих избирательным правом.

На 1 января 2022 года на территории Севастополя зарегистрировано 329247 избирателей (участников референдума). Больше всего населения, достигшего избирательного возраста, живет в самом многочисленном районе города — Гагаринском — 112140 человек. В Андреевском муниципальном округе — 2609 избирателей, Балаклавском — 27582, Верхнесадовском — 3787, Инкермане — 9249, Качинском — 7455, Ленинском — 84799, Нахимовском — 74170, Орлиновском — 5219, Терновском — 2237.

На 1 июля 2021 года избирателей в Севастополе, по данным горизбиркома, было 326485 человек, а в выборах 19 сентября приняло участие более 338 тысяч человек.

В сентябре в Единый день голосования будут проводиться довыборы одного депутата в Законодательное собрание по округу №1 — это Балаклавский район.