Российские космонавты вышли в открытый космос

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров 19 января предприняли выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), первый в 2022 году.

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров 19 января предприняли выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), первый в 2022 году.

Запланированный выход в открытый космос российских космонавтов начался, как и было запланировано, в 15.20 по московскому времени. Выход начался с открытия выходного люка модуля «Поиск» на российском сегменте МКС. В их планах — выполнение ряда работ по интеграции нового модуля «Причал».

Как сообщается, российским космонавтам нужно установить и подключить антенны пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности нового российского модуля, а также переустановить телекамеру и проложить телевизионный кабель. Кроме того, в программе выхода — монтаж мишени для стыковки кораблей и установка поручня, который будет использоваться при переходе между модулями «Наука» и «Причал».

Есть и дополнительное задание — демонтировать с «Причала» антенны активной системы сближения «Курс-НА».

Запланированная длительность выхода - около семи часов.

Космическая переписка

В преддверие этого события к севастопольцу Антону Шкаплерову обратились жительницы Балаклавы, первоклассницы 1945 года женской средней школы №4.

Они стали инициаторами необычной космической переписки, в которой они пожелали своему земляку и всему космическому экипажу успешного полета, выполнения всех программ и заданий и благополучного возвращения на землю.

- Ваш космический подвиг стоит в ряду славных дел Севастополя, всей нашей Родины и является яркой страницей его истории и достойным примером для нашей молодежи, нашей общей гордостью. Севастополь ждет вас! - сказано в письме.

А.Шкаплеров, несмотря на занятость перед столь ответственным этапом полета, ответил первоклассницам 1945 года: передал привет из космоса, пожелал здоровья и долгих лет жизни.