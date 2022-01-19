Подземный переход на проспекте Генерала Острякова откроют к выборам

Сроки сдачи объекта, ремонт которого ведется с июля прошлого года, уже переносили с ноября на март, но оказалось, что девяти месяцев недостаточно, чтобы довести подземный переход до ума.

Сроки сдачи объекта, ремонт которого ведется с июля прошлого года, уже переносили с ноября на март, но оказалось, что девяти месяцев недостаточно, чтобы довести подземный переход до ума.

Согласно контракту, заключенному постфактум в середине декабря 2021 года между Дирекцией по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и единственным поставщиком — компанией ООО «Куб», сроки исполнения работ снова перенесли. На этот раз на 31 августа 2022 года. Общая цена контракта 13 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из средств бюджета Севастополя в два этапа: на 2021 год на данные работы выделено 12 миллионов рублей. В 2022 году — еще около миллиона.

За эти деньги строители из Симферополя должны произвести демонтаж старых железобетонных конструкций, разборку облицовки лестничных сходов, обустроить новую монолитную конструкцию лестницы, произвести отделочные работы и обустроить остекленный навес.

В конце года по акту выполненных работ исполнителю уже выплачено порядка 2,4 миллиона рублей.

Начатый в июле 2021 года ремонт перехода на пр.Генерала Острякова выполнить в сжатые сроки не удалось, зато выяснилось, что все его лестницы аварийные.

О том, что ступени перехода находятся в аварийном состоянии, сообщил Вячеслав Аксенов. Он в сентябре избрался в заксобрание от округа №6, в котором и расположен этот подземный переход. Тогда производимые работы были переквалифицированы с «содержания» на «ремонт». В обоих случаях проведения проектно-изыскательских работ на объект не потребовалось. «Единая дирекция» в октябре приняла решение: все лестничные сходы разобрать и сделать из монолитного железобетона.

Изначально восстановление перехода оценивалось в 6,5 млн рублей, потом стоимость работ увеличилась в два разе.

Примечательно, что новые сроки завершения ремонта совпадают с проведением довыборов в заксобрание Севастополя, которые как раз намечены на начало сентября. Открытие столь нужного жителям пр.Генерала Острякова объекта, вероятно, опять разыграют как козырную карту в избирательной кампании очередного кандидата на депутатское кресло.