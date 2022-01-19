Полиция Севастополя разыскивает криминальную продавщицу меда

Сотрудники уголовного розыска уже установили личность злоумышленницы, укравшей 30 тысяч рублей под предлогом продажи меда. Подозреваемая — 59-летняя жительница Ставропольского края — ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Сотрудники уголовного розыска уже установили личность злоумышленницы, укравшей 30 тысяч рублей под предлогом продажи меда. Подозреваемая — 59-летняя жительница Ставропольского края — ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Полиция Севастополя просит, если вам известно что-либо о местонахождении женщины, изображенной на фотографии, сообщите об этом по телефонам: 73-87-00, 73-87-01 или 102.

По версии следствия, 18 января у подъезда дома 69-летнюю пенсионерку подкараулила незнакомка и предложила купить качественный мед по доступной цене. Поскольку гостья действительно имела при себе предложенный продукт, пожилая женщина ничего не заподозрила, провела в квартиру и ушла на кухню за банками.

Гостья в этот момент тайком зашла в спальню, нашла в шкафу кошелек с 30 тысячами рублей и скрылась.

В отношении подозреваемой следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полиция напоминает жителям города: ни в коем случае, и ни под каким предлогом не впускайте в свое жилище незнакомых и малознакомых граждан – с большой долей вероятности вы можете стать жертвой воров или мошенников. Избегайте приобретения товаров, а особенно продуктов питания у сомнительных продавцов. Это опасно!