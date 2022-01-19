Места для крещенских купаний обследованы водолазами

В канун православного праздника — Крещения Господня — сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю провели обследование акватории в установленных для купаний верующих местах.
Работы начали еще 11 января. Морское дно чистили от потенциально опасных предметов. В улове — доски, бутылки, острые стекла и куски металла, а также прочие находки, которые могли причинить дискомфорт людям и даже привести к травмам.
«В Балаклаве в этом году мы обнаружили на дне артиллерийский снаряд калибром 100 миллиметров. Вывезли его на полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности», — рассказал Денис Ефимов, водолаз 1 класса отделения водолазно-спасательных работ аварийно-спасательной части спецотряда ГУ МЧС.
Окунутся в воды Черного моря 19 января в соответствии с религиозной традицией в Севастополе можно в семи специально оборудованных мест, где за безопасностью будут следить представители экстренных служб и ведомств:
— в Карантинной бухте, на территории Государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический»; — на пляже «Омега»;
— на городском пляже Балаклавы;
— на пляжк «Хрустальный»;
— на 286-м причале в бухте Казачья;
— на пляже в микрорайоне «Радиогорка»;
— на гарнизонном пляже посёлка Кача.
На побережье каждого из установленных мест организовано дежурство сотрудников МЧС, водолазов. Акваторию патрулируют катера ГИМС. Для обогрева купальщиков на берегу развернуты палатки.
Пресс-служба ГУ МЧС Росии по Севастополю настоятельно рекомендует верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах и соблюдать все меры предосторожности.