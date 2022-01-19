Массовое распространение омикрона ожидают через две-три недели

В ближайшие две-три недели количество заболевших covid-19 значительно увеличится, но тяжеть течения болезни будет меньше. Такая информация прозвучала 19 января на очередном заседании регионального оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

В ближайшие две-три недели количество заболевших covid-19 значительно увеличится, но тяжеть течения болезни будет меньше. Такая информация прозвучала 19 января на очередном заседании регионального оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

По заявлению губернатора Михаила Развожаева, вакцинированные, тем более, сделавшие бустерную прививку граждане, перенесут заболевание в легкой форме или бессимптомно.

В новых условиях главным показателем станет не число выявленных случаев — их явно будет больше, чем даже в пиковый период, а количество госпитализаций, то есть тяжелых случаев. К приему таких пациентов больницы должны быть готовы.

По словам М.Развожаева, основная нагрузка ляжет на первичное звено, службу скорой помощи, а также на консультационную службу "122", которая будет информационно сопровождать амбулаторных больных.

В поликлиниках, во избежание смешивания потоков, поручено проверить организацию отдельных входов-выходов для людей, обращающихся с симптомами ОРВИ.

Большинство же людей, как прогнозируется, будут болеть дома, к доставке им медикаментов поручено привлечь волонтеров.

По информации замгубернатора Александра Кулагина, на сегодня свободный коечный фонд составляет 33 %, в отделении интенсивной терапии на утро 19 января - около 40 человек, на ИВЛ — двое.

В ходе заседания глава города сообщил о продление режима повышенной готовности до 31 марта.

В связи с этим он напомнил о действующих ограничительных мерах, которые назвал достаточными.