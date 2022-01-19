Для пользования газом нужны два договора

Техобслуживание газового оборудования в Севастополе оказалось одним из самых дорогих в России.

ПАО «Севастопольгаз» активно рассылает потребителям уведомления о необходимости заключения договоров на поставку газа, мол, украинские уже недействительны. При этом у абонента должен быть и договор на техническое обслуживание (ТО) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Если договоров не будет — классическое: «Отключим газ!»

Севастопольцы не понимают, почему они должны срочно перезаключить уже заключенный договор на поставку газа. Данная процедура требует предоставления значительного количества различных документов и справок, для добычи которых необходимо посетить присутственные места. А на дворе — пандемия коронавирусной инфекции!

Договор о подаче газа вступает в силу с момента первого подключения абонента к сети газоснабжения и считается заключенным на неопределенный срок (бессрочно). Перезаключение договора происходит в случае смены собственника жилого помещения либо существенного изменения условий договора.

Второй вопрос, который тревожит горожан: почему за проверку газового оборудования, именно проверку, а не ремонт, газовщики требуют порядка двух тысяч рублей?!

«В то время, как на осмотр оборудования у работника горгаза ушло порядка пяти минут, он выписал счет на тысячи рублей!» «Он ничего не делал, просто подписал акт о «якобы» произведенных работах и оставил для оплаты неподъемный счет на оплату услуг». «Откуда такие цены в Севастополе? Как ни за что возможно с людей собирать такие деньги?» — возмущаются читатели «Севастопольской газеты».

Бесплатно было в СССР...

Бесплатное техобслуживание газового оборудования проводилось только в советские времена. До 90-х годов прошлого века внутридомовые газопроводы и оборудование находились на балансе газораспределительных организаций и плата за их техобслуживание входила в тариф за газ.

В 2008 году были приняты «Правила поставки газа для коммунально-бытовых нужд граждан» и Постановление правительства, а также приказ Минрегионразвития РФ о «Порядке содержания и ремонта внутридомового газового оборудования». Согласно этим документам, ответственность за состояние газового оборудования легла на потребителей. С этого момента они должны самостоятельно или через управляющую компанию заключать договоры на техническое обслуживание со специализированной организацией.

Нет договора — нет газа

А с недавнего времени российское правительство обязало всех граждан напрямую (без управляющих компаний) заключать договора на обслуживание газового оборудования. Наличие данного договора является обязательным условием поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. Согласно соглашению газовики должны проводить профилактические проверки исправности газовых приборов и устранять неполадки.

Договор на обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) заключается на срок не менее трех лет, а сами работы специализированная организация должна проводить минимум раз в год, согласно предварительным, плановым графикам проведения данных процедур. При этом ремонт газового оборудования не входит в цену технического обслуживания. Работы по ремонту заказываются и оплачиваются отдельно.

Договор на обслуживание можно заключить не только с Севастопольгазом, но, как объясняют там на инструктаже, убедитесь перед его подписанием, что у другой фирмы есть аварийная газовая служба...

Минимум работ по максимальной цене

В минимальный перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования входят: визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового или внутриквартирного газового оборудования; проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание); разборка и смазка кранов; проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка; регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений; проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа; инструктаж потребителей газа по безопасному использованию.

Плата за обслуживание ВКГО в Севастополе составляет порядка двух тысяч рублей в год, если вы обладатель газовой плиты с четырьмя конфорками (867 рублей), проточного водонагревателя — колонки (1329 рублей), газового счетчика (265 рублей) и, соответственно, газовой разводки (214 рублей).

Редакцией был проведен мониторинг цен, и оказалось, что в Севастополе цены на техническое обслуживание действительно высокие, особенно учитывая средний уровень региональных зарплат и пенсий, которые находятся внизу рейтинга среди всех субъектов Российской Федерации.

За обслуживание четырехкомфорочной газовой плиты в Крыму берут 330 рублей, Краснодаре — 555,4 рубля, Москве — 181 рубль. Проточного водонагревателя: в Крыму — 510 рублей, Краснодаре — 909,17 рубля, Москве — 258 рублей. Газового счетчика: в Крыму — 112,5, Краснодаре — 209,8, Москве — 180 рублей.

«Севастопольская газета» обратилась в ПАО «Севастопольгаз», департамент городского хозяйства и Госжилнадзор с просьбой объяснить, как формируются и чем обусловлены цены на техническое обслуживание газового оборудования в городе.

Отвечая на информационный запрос газеты, департамент городского хозяйства обратился за разъяснениями в ПАО «Севастопольгаз», а Госжилнадзор, наоборот, в горхоз. В результате чиновничьих манипуляций внятного ответа получить не удалось. «Цена договора определяется на основании тарифов на выполнение работ, рассчитываемых в соответствии с методическими рекомендациями о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» — говорится в ответе горхоза.

Отметим, что в соседнем Крыму договоры о поставке газа и техническом обслуживании газового оборудования можно заключить в дистанционном формате — переслав документы по почте. А в Краснодаре — в согласованное время и после проведения работ по техническому обслуживанию специалист, их проводивший, может заключить и соответствующие договоры.