За миллион рублей заказал убийство предпринимателя

Житель Алушты, планировавший убийство, и его соучастники задержаны сотрудниками УФСБ и УМВД.

Житель Алушты, планировавший убийство, и его соучастники задержаны сотрудниками УФСБ и УМВД.

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству предпринимателя.

По данным следствия, с ноября 2021 года по январь 2022 года у жителя Алушты возник умысел, направленный на убийство предпринимателя. Он нашел исполнителей, предложив миллион рублей. В ходе неоднократных встреч он объяснил, как совершить убийство и скрыть следы преступления. Заказчик передал нанятым киллерам аванс в 400 тысяч рублей, пообещав оставшуюся часть вознаграждения выплатить по результату, на что они согласились.

Однако преступление не было доведено до конца: члены преступной группы были задержаны сотрудниками ОБОП УУР МВД по Республике Крым и УФСБ России.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

В соцсетях есть информация, что желание убить 49-летнего предпринимателя возникло из-за крупного наследства, которым другие претенденты не хотели делиться.