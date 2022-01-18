Продолжают появляться земельные участки, нарезанные еще при Украине

Жители ИЖС «Гераклея» и ТСН «Сосновый бор» обратились в суд с иском об изъятии неправомерно выделенных земельных участков.

Жители ИЖС «Гераклея» и ТСН «Сосновый бор» обратились в суд с иском об изъятии неправомерно выделенных земельных участков.

На заседании постоянного комитета заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам было рассмотрено обращение граждан, сообщила пресс-служба городского парламента. Председатель комитета Вячеслав Горелов доложил о поступившем обращении от жителей ИЖС «Гераклея» и ТСН «Сосновый бор», которые озабочены проблемой неправомерного использования земельных участков.

— Изначально на территории этих объединений было выделено 360 участков. Владельцы самостоятельно организовали подъездные пути, необходимую инженерную инфраструктуру. Но постепенно в границах ИЖС и ТСН стали появляться новые земельные участки, которые размещались на территории общего пользования. Перестало хватать инженерных мощностей. Стали узкими проезды. Граждане обратились в суд с иском об изъятии земельных участков, — сообщил В.Горелов.

Присутствовавший на заседании представитель департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) пояснил, что оформление земельных участков, выделенных гражданам в украинский период, закреплено законодательно. Поэтому при условии предоставления ими требуемых документов в орган исполнительной власти отсутствуют законные основания для отказа.

На заседании комитета было принято решение рекомендовать ДИЗО и Севреестру проанализировать правомерность выделения земельных участков, перечисленных в обращении.

Комитет также обратится в департамент архитектуры и градостроительства с просьбой провести анализ территории на предмет соблюдения градостроительных норм.

Кроме того, в Севнаследие будет направлено обращение с просьбой проинформировать, принят ли на учет крымский редут французской кремальерной линии 1854-1855 гг., расположенный в границах этих ТСН и ИЖС, и установлены ли охранные зоны этого уникального исторического объекта.

Всё рядом

В объявлениях о продаже участков в ИЖС «Гераклея», которых полно в интернете, говорится, что это «самый живописный и перспективный» район Севастополя. Тут «качество загородного жилья: свежий воздух, тишина и потрясный вид» сочетается с преимуществами городской инфраструктуры. Буквально в 10 минутах езды на автомобиле школы, садики, рынки, супермаркеты, в том числе торговый центр «Метро».

Среди достопримечательностей во многих объявлениях указывается исторический памятник времен Крымской войны — Французский редут.