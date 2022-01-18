В Крыму назначены новые чиновники вместо уволившихся накануне

Новые лица возглавили министерства и ведомства Крыма после увольнения накануне сразу трех руководителей, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Новые лица возглавили министерства и ведомства Крыма после увольнения накануне сразу трех руководителей, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

В понедельник, 17 января, в отставку подали министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Максим Скорин, начальник «Службы автомобильных дорог Республики Крым» Валерий Васякин и директор «Крымавтодора» Сергей Красюк.

«Сегодня на место уволенных вчера чиновников назначены новые руководители», — цитирует ТАСС С.Аксенова.

На должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым назначен Никита Тарасов, на должность начальника ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» — Максим Тарасов, руководить ГУП РК «Крымавтодор» будет Максим Демин.

Осенью 2021 года в Крыму свои посты покинули еще несколько чиновников. Трое из них — бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская — находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.