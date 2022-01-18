В черный список Центробанка внесена еще одна компания из Севастополя

Теперь там числятся две местные финансовые пирамиды и восемь «черных кредиторов».

Теперь там числятся две местные финансовые пирамиды и восемь «черных кредиторов».

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Центральный банк Российской Федерации публикует на своем сайте с 1 июня прошлого года. Всего в нем сейчас находится более 3,7 тысячи организаций и интернет-проектов, нелегально работающих на территории страны.

Севастопольских компаний сейчас там 10: две финансовые пирамиды и восемь «черных кредиторов». Сразу после новогодних праздников в их число вошло ООО Микрокредитная компания «АГАТ-АМЭ» (АГАТ-АМЭ), с признаками нелегального кредитора. Сайт «АГАТ-АМЭ» уже не работает, лицензия Банка России отозвана.

Крымскую часть «черного списка» Центробанка представляют 13 компаний.

Напомним, что главный признак финансового нелегала — его нет в Справочнике финансовых организаций, поднадзорных Центробанку. Если компания работает без лицензии, выдает кредиты и займы, массированно рекламирует себя и обещает сверхприбыли, огромные проценты, она является нелегальным участником финрынка.

Об активности подобных организаций рекомендуется информировать ЦБ и правоохранительные органы.