Сохранить «Форт Меншиков» на мысе Хрустальный возможно

Таково заключение государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающей мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов.

Соответствующий акт опубликован на сайте Севнаследия.

Экспертиза проводилась в связи с реализацией проекта «Реконструкция ул.Капитанская по созданию «Парка музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе» общей протяженностью 2,5 км». Как поясняется, экспертизу проводили для обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Форт Меншиков».

Напомним, что в июне 2021 года по договору, заключенному между ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» и ООО «Проектная Компания Прогресс», было решено разработать мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, обладающих признаками объекта археологического наследия. Были выполнены работы по детальной археологической разведке, в том числе с шурфовкой на месте бывших военных заводов на мысе Хрустальный.

«Визуальное обследование территории показало, что на всей протяженности улицы Капитанской признаки разрушения или повреждения археологических сооружений или культурного слоя в результате проведенной на участке хозяйственной деятельности в процессе визуального обследования не установлены», — сказано в акте.

Однако в этом же документе поясняется, что указанные наблюдения, не исключают наличие погребенных археологических объектов под современным полотном улицы в границах выявленного объекта археологического наследия.

Экспертом также установлено, что территория земельного участка (в восточном секторе) площадью 2180 кв.м, подлежащая хозяйственному освоению, находится в границах объекта археологического наследия.

На территории же земельного участка, расположенного за границами выявленного объекта археологического наследия «Форт Меншиков», в результате проведенных археологических работ определено отсутствие признаков выявленных объектов археологического наследия. Таким образом, эксперт счел обоснованными предложенные разработчиками мероприятия (на площади 6864 кв.м. и спасательные археологические раскопки на площади 402 кв. м.) по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Форт Меншиков».

«Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов» в соответствии с предоставленной документацией возможно, — таково положительное заключение эксперта.

Что такое «Форт Меншиков»

Напомним, что название «Форт Меншиков» введено тобольскими археологами, которые проводили археологическую разведку в районе бывшего 54-го флотского механического завода в 2018 году.

Пять выявленных объектов, имеющих признаки культурно-археологического наследия, «Караульное помещение», «Бастионы первого строительного периода», «Оборонительный вал 7-го бастиона», «Арсенал» и «Участок с культурным слоем слоем и амбразурной стеной» (стена 7-го бастиона) условно объединили этим названием.

В 2020 году археологи экспедиции Института археологии РАН в районе здания Гидрофиза откопали остатки оборонительных сооружений бастиона №8 времен Крымской войны. Считалось, что объект был уничтожен во время строительства мемориалов «Штык и парус» и «Матрос и Солдат» в советское время.

Кто такой Меншиков, в честь которого назван объект культурного наследия, остается тайной. Даже в документах экспертизы его фамилия пишется то без мягкого знака, то с мягким.