Мужчина со скандалом требовал в банке карточку льготного проезда

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Севастополе передали полицейским мужчину, который дважды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, инициировал конфликт в одном из банков города.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Севастополе передали полицейским мужчину, который дважды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, инициировал конфликт в одном из банков города.

Прибывшим на место инцидента росгвардейцам работники финучреждения пояснили, что неизвестный, предположительно в нетрезвом состоянии, в грубой форме требовал выдать ему пенсионную карту ЕГКС, для бесплатного проезда в общественном транспорте, не имея на то соответствующих оснований.

Как выяснилось, данный гражданин днем ранее в этом же отделении банка устроил аналогичный скандал. Он пытался идентифицировать свою личность с помощью паспорта другого государства, а документов, подтверждающих его право на приобретение карточки для льготного проезда, скандалист предоставить не смог.

На доводы сотрудников банка нетрезвый посетитель отвечал нецензурной бранью и угрозами физической расправы.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали в ближайший районный отдел полиции.

Установлено, что дебошир ранее уже привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения, собщили в пресс-службе Росгвардии в Севастополе.