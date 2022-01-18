Качинский «Дом со львами» признали историческим памятником

Такой вывод зафиксирован в акте государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленного объекта культурного наследия «Здание Качинской авиационной школы» (в народе — «Дом со львами»), расположенного в поселке Кача, по улице Авиаторов, 12.

Такой вывод зафиксирован в акте государственной историко-культурной экспертизы в отношении выявленного объекта культурного наследия «Здание Качинской авиационной школы» (в народе — «Дом со львами»), расположенного в поселке Кача, по улице Авиаторов, 12.

Акт опубликован на сайте Севнаследия 10 января 2022 года, оно и заказывало экспертизу. А основанием к ее проведению стало заявление о включении объекта в единый реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации председателя СРО ВООПиК Юрия Падалки.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», здание Качинской авиационной школы признали выявленным объектом культурного наследия приказом №238 Управления охраны объектов культурного наследия от 28 мая 2020 года.

Этому способствовало обладание «Дома со львами» соответствующими признаками.

Интересно, что сквер перед восточным фасадом здания включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации приказом правительства Севастополя еще 25 мая 2019 года в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс летчикам-черноморцам, 1965 г.».

По проекту архитектора В.Чистова

В акте вкратце изложена история создания авиашколы. В частности, там отмечено, что летом 1911 года для авиашколы был приобретен участок пригодной земли размером 658 десятин (7,1 квадратных километра) возле речки Качи, в 20 километрах от Севастополя.

Через год архитектором В.Чистовым был выполнен проект новой авиационной школы, включающий все необходимые для функционирования заведения элементы. Наиболее габаритным среди построек школы являлось здание «Переменного и постоянного составов «Собрания офицерской авиационной школы на Каче». Здание было составлено из трех корпусов, связанных закрытыми лоджиями-переходами. Все три корпуса проектировались двухэтажными и решенными зеркально симметрично, как внешне, так и в интерьерах. Центр каждого из корпусов был акцентирован входной группой, а центр всего здания был акцентирован башенкой-фонарем.

Фасады различались: восточный выходил на летное поле и был более лаконичным и торжественным, западный (морской) — более уютным и штатским. Перед последним был разбит сад регулярной планировки с фонтаном.

Восточный фасад сохранил до настоящего времени все первоначальные элементы: балконы в уровне второго этажа, опирающиеся на квадратные столбы, ризалиты по сторонам входной группы, лучковые фронтоны, ступени. Сохранились даже скульптуры львов у центрального крыльца.

О решении западного фасада возможно судить только по чертежам и дореволюционным фотографиям. К тому же, в том же году В.Чистов переделал проект в части планировки: ликвидировал подвал и оставил только два больших помещения с окнами на море, сделав несколько отдельных квартир, выходящих на поле.

Судя по фотографиям, выполненным в начале 20 века, здание было построено в соответствии с проектом, из каменных блоков и первоначально не штукатурилось.

Печать времени

На сегодня это двухэтажное здание, сблокированное из трех корпусов, каждый из которых перекрыт четырехскатной крышей. В здании расположены жилые квартиры.

Восточный фасад сохранил оригинальное архитектурно-художественное решение, которое просматривается даже через многочисленные пристройки. Лоджии и террасы первого этажа зашиты, обращены в помещения, исторического, дореволюционного, рисунка расстекловки не сохранилось нигде, фасад локально окрашен, исторические решетки террас утрачены, мраморные львы выкрашены золотой краской.

Западный фасад перестроен во второй половине 20 века. Историческое архитектурно-художественное решение сохранилось лишь в уровне первого этажа боковых корпусов, при этом исторические балконы в этом уровне утрачены. Балконы второго этажа зашиты, в уровне первого и второго этажа выполнены пристройки, исторического, дореволюционного, рисунка расстекловки не сохранилось нигде, фасад локально окрашен. Фасад центрального объема выполнен заново.

Мемориальная, научная и архитектурно-художественная ценность

В результате проведенного экспертного анализа историко-культурной ценности выявленного объекта культурного наследия «Здание Качинской авиационной школы» определена мемориальная ценность объекта и зафиксировано, что Качинская школа стояла у истоков русской авиации.

Руководителями полетов в школе были первые русские летчики — М.Н.Ефимов, Е.В.Руднев, Д.Г.Андреарди, Г.В. Пиотровский, Б.В.Матыевич-Мацеевич, М.С.Комаров, Г.О. Бугсгевден и др. Организация школы связана с именами представителей царской семьи, государственных деятелей и многих русских офицеров.

Среди выпускников Качинской авиационной школы 117 Георгиевских кавалеров, в том числе восемь полных Георгиевских кавалеров Русской императорской авиации и 369 Героев Советского Союза и России.

Объект является подлинным источником информации об истории развития Северной стороны Севастополя.

Здание также является частью уникального комплекса начала 20 века, не имеющего аналогов в России. К тому же данная постройка — одно из первых строений поселка Кача.

Архитектурно-художественная ценность дома обусловлена высокой сохранностью подлинных конструкций и декоративных элементов, а также полной сохранностью исторического объемно-пространственного решения.

Несмотря на типовые функции, жилые помещения казарменного типа и залы, здание имеет оригинальные черты, обусловленные климатом, — многочисленные балконы, лоджии и террасы, выделяющие объект среди прочих казарм.

Признали памятником

Главный вывод проведенной экспертизы — «Дом со львами» имеет важное историко-культурное значение для города Севастополя. Теперь он с полным на то обоснованием включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, с атрибуцией: «Здание постоянного и переменного составов и Собрания офицерской авиационной школы».

Практически это означает, что историческое здание усилиями неравнодушных севастопольцев, и «Севастопольской газеты» в их числе, удалось уберечь от стандартного ремонта, который бы неминуемо привел к утрате здания.

Теперь, надо полагать, оно будет подвергнуто грамотной и соответствующей новому статусу реконструкции.