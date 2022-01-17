За драку ответят родители и школа

Двое подростков избили третьего. Присутствующие при драке ученики сняли жестокое видео и выложили его в интернет. Наказание за драку получат родители и школа.

Двое подростков избили третьего. Присутствующие при драке ученики сняли жестокое видео и выложили его в интернет. Наказание за драку получат родители и школа.

Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту причинения телесных повреждений подростку. Установлено, что 14 января, около 15.00, на спортивной площадке во дворе жилого дома по ул.Фадеева подрались несовершеннолетние. Двое подростков 2006 года рождения — учащихся 8-го и 9-го классов одной из школ Гагаринского района нанесли несколько ударов ученику 8 класса другой школы того же района 2007 года рождения. Несколько несовершеннолетних снимали драку на смартфоны и опубликовали видео в интернете.

Пострадавший получил ушибы. В настоящее время полицией составлены протоколы об административном правонарушении по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) в отношении родителей нападавших подростков.

Прокуратурой по данному факту проверяется полнота принимаемых мер органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Будет дана оценка проводимой образовательными учреждениями воспитательно-педагогической работы с участниками драки, детьми, которые присутствовали при ней, и их родителями.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба прокуратуры города.