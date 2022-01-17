Пониженные ставки для упрощенной системы налогообложения продолжают действовать

В 2022 году более 20 тысяч представителей малого и среднего бизнеса Севастополя, выбравшие в качестве режима налогообложения упрощенную систему налогообложения, продолжат платить налоги по сниженным ставкам.

В 2022 году более 20 тысяч представителей малого и среднего бизнеса Севастополя, выбравшие в качестве режима налогообложения упрощенную систему налогообложения, продолжат платить налоги по сниженным ставкам.

Налоговым кодексом РФ для упрощенной системы установлены следующие налоговые ставки — при объекте налогообложения доходы — 6%, если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет —15%. Однако, законами субъектов Российской федерации, налоговые ставки могут быть снижены.

В Севастополе действуют три закона, регулирующих налогообложение для упрощенцев. В 2022 году для них действуют следующие ставки:

— В случае если объектом налогообложения являются доходы — 4% (для отдельных видов экономической деятельности (растениеводство и животноводство, рыбоводство, образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений) предусмотрена ставка 3% (п.п.1.1 ст.2 Закона №110-ЗС).

— Для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей — 1% (п.2.2 ст. 2 Закона №110-ЗС);

— Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и избравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, определена ставка налогообложения 10% (а по отдельным видам доходов — ставка 5%.).

Для вновь зарегистрированных налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной социальной и (или) научной сферах, а также при оказании бытовых услуг населению определена нулевая ставка налога.

В региональном блоке сайта ФНС России по ссылке https://www.nalog.gov.ru/rn92/taxation/taxes/usn/, можно ознакомиться с актуальной информацией по УСН для Севастополя.