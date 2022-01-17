Получила наследство по поддельному свидетельству о браке

Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Севастополя. Она обвиняется в мошенничестве.

Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Севастополя. Она обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, злоумышленница предоставила нотариусу поддельное свидетельство о заключении на территории соседнего государства брака с умершим жителем Севастополя. Таким образом, она незаконно получила возможность унаследовать ранее принадлежащую мужчине квартиру стоимостью 3,5 млн рублей. После этого переход права собственности был зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения, по существу.

В ходе предварительного расследования на квартиру наложен арест, сообщила пресс-служба прокуратуры города.