По КОС «Южные» проводятся общественные обсуждения

Общественности Севастополя предложено обсудить измененный проект очистных сооружений в Камышовой бухте.

Заказчиком работ на проектирование выступает Единая дирекция капитального строительства (ГКУ ГС «ЕДКС»), исполнителем — московская фирма ООО «Региональная строительная компания» (ООО «РСК»).

Обсуждения будут проходить в форме опроса в течение месяца. Заполненные опросные листы по материалам обсуждений принимаются по 29 января 2022 включительно с пометкой «К общественным обсуждениям» по электронной почте по адресу ekspertiza@sev.gov.ru, а также почтовыми отправлениями.

Документация для обсуждений размещена на официальном сайте Севприроднадзора в разделе «Государственная экологическая экспертиза» — Общественные обсуждения.

Обсуждения проводятся с целью минимизации воздействий, оказываемых проектируемым объектом на окружающую среду: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительность, животный мир, здоровье населения.

Согласно технической документации, при проектировании и строительстве канализационных очистных сооружений «Южные» предлагается технология очистки стоков, состоящая из следующих этапов: механическая очистка (решетки, песколовки, винтовые промывочные прессы, установки обезвоживания и мойки песка); биологическая очистка (аэротенки по схеме Modified University of Cape Town с биолого-реагентным удалением фосфора, реагентным хозяйством дозирования коагулянта и субстрата, воздуходувная станция); доочистка и обеззараживание (дисковые фильтры, установки УФО/озонирование; обработка осадка (декантерные центрифуги (сгущение), декантерные центрифуги, сушка с термоутилизацией; техническое водоснабжение (станция водоподготовки, совмещенная с установкой кондиционирования воды, резервуары чистой воды). Очищенные и обеззараженные сточные воды направляются в Черное море через глубоководный выпуск.