Первый случай заражения штаммом омикрон выявлен в Севастополе

Как сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора, первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Севастополе.

Как сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора, первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Севастополе.

«У двоих граждан, проживающих в Республике Крым (город Симферополь) и городе Севастополе, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, геновариант вируса SARS-CoV-2 омикрон. Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

Пациенты изолированы в инфекционном госпитале, они находятся в индивидуальных боксах. Определен круг контактных лиц, они тоже изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение.

Об ужесточении противоковидных мер в Севастополе в правительстве города пока не сообщают.

О первом случае заражения омикрон-штаммом коронавируса сообщили 17 января власти Республики Крым.