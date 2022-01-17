Пенсионный фонд расширил перечень предоставляемых мер соцподдержки

С января 2022 года Пенсионный фонд предоставляет россиянам отдельные меры поддержки, которые ранее назначали органы социальной защиты населения и Роструд.

С января 2022 года Пенсионный фонд предоставляет россиянам отдельные меры поддержки, которые ранее назначали органы социальной защиты населения и Роструд.

Переданные фонду меры сегодня получают разные категории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

Важно отметить, что не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произошел автоматически. Если же выплаты еще не назначены, то в 2022 году за ними необходимо обращаться в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств.

Для семей погибших военнослужащих, например, будет отменена обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что соответствующие сведения фонд запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда либо в МФЦ.

В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократятся сроки их назначения. Рассматривать заявления на выплаты отделения фонда будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.

Обращаем особое внимание! Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат в январе текущего года. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом (следующем) месяце.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты (неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР), можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000, сообщили в пресс-службе ГУ Отделения ПФР по Севастополю.