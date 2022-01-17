Омикрон добрался до Крыма

Первый случай заражения штаммом коронавируса омикрон подтвержден в Крыму, сообщил 17 января глава республики Сергей Аксенов.

«На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса», — цитирует ТАСС запись С.Аксенова в телеграм-канале.

Власти Республики Крым после выявления в регионе первого случая заражения омикрон-штаммом ввели ряд мер для сдерживания распространения коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий.

«Мы находимся в зоне риска. Нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещания в закрытых помещения, то есть больше трех человек [совещания должны проводиться] только в больших залах», — добавил С.Аксенов.

Кроме того, власти ужесточат контроль за соблюдением масочного режима.

Всего с начала пандемии в республике выявили 128 428 положительных на COVID-19 тестов. Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября — 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти.

Власти Крыма с понедельника, 17 января, возобновили требования об обязательных QR-кодах и снова ввели запрет на зрелищные мероприятия. Анимационные программы на курортах не проводят. Также в республике продолжает действовать система QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. До особого распоряжения приостановлена деятельность хостелов. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

Что такое штамм омикрон

В конце ноября 2021 года в ЮАР была обнаружена новая разновидность (штамм) коронавируса, получившая название омикрон. Скорость распространения данного штамма является очень высокой.

Омикрон содержит большое количество мутаций по сравнению с известными штаммами коронавируса. Часть этих мутаций сосредоточена в спайк-белке, отвечающем за способность вируса проникать в клетки организма. Мутации влияют также на область, в которой происходит деятельность большинства антител в организме человека, целью которых является нейтрализация коронавируса.

Значение этих генетических мутаций состоит в повышении заразности вируса, и существует опасение на снижение эффективности иммунной защиты, существующей в организме вследствие вакцинации или выздоровления от коронавируса.