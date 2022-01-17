Очередное дело о взятках и злоупотреблениях в Севавтодоре передано в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве и покушении на получение взятки бывшим заместителем директора по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор».

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве и покушении на получение взятки бывшим заместителем директора по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор».

Бывшее должностное лицо государственного бюджетного учреждения обвиняется в покушении на получение через посредника взятки за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и двух мошенничествах, совершенных с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, мужчина, являясь заместителем директора по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор» оказал руководителю коммерческой организации содействие в заключении вне конкурсных процедур договоров на поставку запасных частей для техники.

Довести преступление до конца ему не удалось, поскольку посредник при неустановленных следствием обстоятельствах утратил предназначенные для передачи в качестве взятки деньги.

Кроме того, замдиректора по предварительному сговору со вторым фигурантом дела — представителем коммерческой организации — и злоупотребляя доверием должностных лиц ГБУ «Севастопольский автодор», организовал заключение предприятием контрактов на поставку товаров по завышенной стоимости. Таким образом, злоумышленники завладели денежными средствами учреждения в размере свыше 1,7 млн рублей.

Преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками крымского УФСБ России.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ранее в суд направлено уголовное дело по обвинению заместителя генерального директора коммерческой организации в покушении на дачу взятки через посредника указанному должностному лицу, сообщила пресс-служба прокуратуры города.