Лучшим фотоснимком года стало обмелевшее Чернореченское водохранилище

В севастопольском фотоклубе «Бриг» 14 января по традиции в очередной раз выбрали лучшую фотография минувшего года.

В севастопольском фотоклубе «Бриг» 14 января по традиции в очередной раз выбрали лучшую фотография минувшего года.

Формат мероприятия отработан десятилетиями, атмосфера дружеская и одновременно творческая, в контексте взаимных новогодних поздравлений. На этот раз на стене 21 фотография, без указания авторства и какого-либо ограничения по жанрам. По условиям в результате обсуждения должно остаться три лучших работы.

На сей раз это оказалось непросто — среди номинантов, по всеобщему признанию, много действительно интересных фотографий. Однако сообщество профессионалов при оценивании работ использует свои критерии: наличие сюжета, художественное исполнение, технические приемы. Аргументы, вроде «мне нравится» или «я бы такую дома не повесил» не принимаются. Зато внимательно выслушиваются другие: графичность кадра, композиционность, ритмичность, яркость, выразительность, эмоциональность.

На каждый аргумент «против», как правило, находились несколько «за».

После напряженной полемики очередной номер снимка прятали за подрамник: снимок из борьбы выбыл, несмотря на…

Многие работы было действительно жаль исключать, особенно репортажные, сюжетные или смысловые. Но с мнением клубного ареопага спорить трудно, особенно, когда по поводу очередного произведения звучат фразы: «таких пейзажей на Эски-Кермен много», «здесь нет объема», «надо видеть не красоту, а интересность»…

Фотографии перевешивали с места на место, смотрели с разных точек и спорили, спорили… Было очевидно, что именно в этом — смысл происходящего.

Пожалуй, самые жаркие споры разгорелись вокруг фотографии, которую участники условно назвали «скрепной»: военнослужащего окропляют святой водой. Безусловный интерес вызвала репортажная фотография, посвященная драматическим событиям минувшего лета в Ялте: мужчина откапывает из-под камней и грязи сошедшего с гор селя собственный автомобиль.

После довольно принципиальных споров в качестве самых-самых определились три черно-белые работы. Первое место по общему признанию получила фотография Анны Садовниковой «Обнаженные кольца Чернореченского водохранилища», второе — снимок Леонида Матвеева «Лестница мечети в Стамбуле и ворона», третье — работа «Теннис настольный» Павла Кулькова.

«Бриговцам нужно с цветом лучше работать», — таков был самокритичный вывод фотографов.