Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь в Севастополе

В России с 2011 года отдельные категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь. Право на бесплатную юридическую помощь имеют 12 льготных категорий севастопольцев.

В России с 2011 года отдельные категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь. Право на бесплатную юридическую помощь имеют 12 льготных категорий севастопольцев.

Департаментом труда и социальной защиты населения Севастополя установлены следующие категории, имеющие право на бесплатную правовую помощь:

1. Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума;

2. Инвалиды I, II, III групп;

3. Жители осажденного Севастополя;

4. Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

5. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;

6. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

7. Усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

8. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

9. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

10. Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители; граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;

11. Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с федеральным законодательством;

12. Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и другие категории.

Сокращать перечень, установленный федеральным законом, регионы и муниципальные власти не имеют права.

Виды бесплатной юридической помощи в Севастополе

В гарантированный перечень услуг по бесплатной юридической помощи входит: правовое консультирование в устной и письменной форме; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. При этом нельзя получить бесплатную помощь, если интересы гражданина защищают государственные ведомства (прокуратура, Роспотребнадзор и т.д.). Региональными нормативными актами этот перечень может расширяться.

В Севастополе бесплатные юридические услуги населению оказывают специалисты из Адвокатской палаты города Севастополя, с которой департамент труда и социальной защиты заключил соглашение.

Для того, чтобы получить юридическую помощь необходимо направить заявление через электронную почту dtszn@sev.gov.ru или обычной почтой (ул. Руднева, 40, Севастополь, 299053), или непосредственно прийти в департамент труда и соцзащиты. Но кроме заявления вам понадобится копия паспорта и документ, подтверждающий льготный статус. Сотрудники департамента должны принять решение в течение пяти дней и выдать направление в Адвокатскую палату. Адвоката вам придется выбрать самостоятельно на сайте ДТСЗН Севастополя (dszn.sev.gov.ru). Телефон для связи +7 (8692) 53-65-80, 45-42-99.

Напомним, что осенью прошлого года министр юстиции России Константина Чуйченко во время поездки в Севастополь обратил внимание правительства Севастополя на неэффективную работу по оказанию бесплатной юридической помощи в Севастополе. Оказалось, что 35 тысяч жителей нашего города имеют право на бесплатную правовую помощь. Однако за последние три года услуга оказана лишь 39 севастопольцам. При этом на данную услугу из госбюджета ежегодно выделяется порядка одного миллиона рублей.

Альтернативная бесплатная юридическая помощь

В Севастополе также существуют общественные организации, которые занимаются предоставлением бесплатной юридической помощи, и их результаты разительно отличаются от государственной службы. Так проект бесплатной правовой помощи «Ваше право» общественной организации «Севастопольские мамы» существует около трех лет. На сегодняшний день правовую помощь гражданам там оказывают два юриста — Елена Меченкина и Светлана Годович.

В 2020 году юристы проекта провели 236 бесплатных юридических консультаций, из которых 164 —– в офисе и 72 — он-лайн. В 2021 году по предварительным подсчетам работы одного юриста было проведено 224 бесплатные юридические консультации, из которых 193 — в офисе и 31 — он-лайн.

Подавляющее большинство вопросов были связаны с семейным правом — 83; пенсионным законодательством, в том числе относительно распоряжения средствами материнского капитала — 39; имущественным отношениям — 43; мерам государственной социальной поддержки — 34; трудовым правоотношениям — 9; налогового законодательства — 7, прочие — 9. Было оформлено порядка 30 жалоб в прокуратуру и осуществлено три представительства в суде.

При этом общественная организация для реализации данного проекта не получает никаких государственных грантов или субсидий.

По мнению руководителя общественной организации «Севастопольские мамы» Елены Голубевой, неэффективная работа департамента труда и социальной защиты по данному направлению связана с формальным подходом с делу.

—Во-первых, департамент не информирует граждан о предоставляемой услуге. Люди элементарно не знают, что имеют право воспользоваться услугами юриста бесплатно. Во-вторых, это тотальная бюрократизация. Вместо того, чтобы оказать человеку «скорую юридическую помощь», в которой он нуждаются, чиновники направляют людей на сбор справок и документов, главным из которых является документ, подтверждающий льготный статус гражданина, а его получение может занять несколько недель, а то и месяцев, — уверена Е.Голубева.