Ученные ИнБЮМа исследуют экологию Средиземного моря на судне Черноморского флота

Ученые севастопольского Института биологии южных морей (ИнБЮМ) отправились в совместную с Русским географическим обществом (РГО) экспедицию на спасательном судне «Эпрон» Черноморского флота для изучения экологического состояния Черного, Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, проливов Босфор и Дарданеллы.

Ученые севастопольского Института биологии южных морей (ИнБЮМ) отправились в совместную с Русским географическим обществом (РГО) экспедицию на спасательном судне «Эпрон» Черноморского флота для изучения экологического состояния Черного, Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, проливов Босфор и Дарданеллы.

«На спасательном судне «Эпрон» Черноморского флота РФ в экспедицию ушли два гидробиолога из Института биологии южных морей. <…> Они будут изучать современное состояние поверхностных вод и взвешенного вещества Черного, Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, проливов Босфор и Дарданеллы в отношении загрязнения чернобыльскими радионуклидами, тяжелыми металлами и нефтяными углеводородами», — говорится в сообщении пресс-службы института 14 января.

Экспедиция стала возможной благодаря взаимодействию Севастопольского отделения РГО и Черноморского флота.

«Благодаря слаженной работе военных специалистов, руководства Севастопольского отделения РГО мы, гидробиологи, сможем получить для нас очень актуальные данные по современному экологическому состоянию водоемов Средиземноморского бассейна», — рассказала заместитель директора по научной работе ИнБЮМ Екатерина Скуратовская, уточнив, что после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ученые ИнБЮМа не могут вести исследования на научном судне «Профессор Водяницкий» в Средиземном море. А это одно из стратегически значимых морей в их исследованиях.

Первые результаты исследований будут получены прямо в ходе морской экспедиции. Однако большая часть научных выводов в дальнейшем будет сделана в рамках работы отделов морской санитарной гидробиологии и отдела радиационной и химической биологии на базе лабораторных анализов. Предварительно ученые проведут в экспедиции порядка сорока суток.

«Благодаря взаимодействию отделения и флота, ученые Севастополя получили возможность, впервые за много лет, попасть в Средиземное море. Поход на спасательном судне «Эпрон» дал старт целой серии совместных научно-исследовательских мероприятий, запланированных в 2022 году», — приводятся в сообщении слова председателя Севастопольского отделения РГО Владимира Воробьева.

Как сообщила пресс-служба ЧФ РФ, во второй половине дня 15 января экипаж спасательного судна «Эпрон» начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Судно осуществляет переход в дальнюю морскую зону для выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Также на борту «Эпрона» находится группа севастопольских ученых, которые будут проводить экспедиционные исследования экологического состояния морей Средиземноморского бассейна.