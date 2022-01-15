Прошло первое заседание этической комиссии при департаменте здравоохранения

Конфликтные ситуации, возникающие между работниками медучреждений и пациентами, теперь будут разбирать на комиссии по этике и деонтологии, созданной при департаменте здравоохранения Севастополя в июне 2021 года. Первое ее заседании состоялось 14 января наступившего года.

Конфликтные ситуации, возникающие между работниками медучреждений и пациентами, теперь будут разбирать на комиссии по этике и деонтологии, созданной при департаменте здравоохранения Севастополя в июне 2021 года. Первое ее заседании состоялось 14 января наступившего года.

Приглашенным узнать об итогах рассмотрения конкретных конфликтных ситуаций журналистам пришлось ждать, когда за дверями конференц-зала наконец-то утихнут споры — заседание явно затянулось, а обсуждение получилось бурным.

Впрочем, сам председатель комиссии по этике и деонтологии главный врач «Центра крови» Иван Боечко встретил представителей СМИ в весьма оптимистическом настрое.

Свой комментарий он начал с краткого курса деонтологии и даже вспомнил о временах собственной учебы в медвузе, где будущим эскулапам обязательной читали целый цикл по этике медицинских работников. Теперь этот учебный предмет исключен из курса подготовки и врачей, и среднего медперсонала. Этим он и объяснил причину, по которой некоторые медики не имеют соответствующих знаний, как вести себя с пациентом, соблюдая нормы морали, нравственности и профессионального такта.

— Врач — это подвиг, и не каждый на него способен, - процитировал для убедительности Антона Павловича Чехова председатель комиссии. После чего он дипломатично констатировал, что моменты, никак не вписывающиеся в понятие медицинской этики, действительно случаются в севастопольском здравоохранении. Таковых с июня 2021 года (тогда и была создана комиссия по этике и деонтологии) передали в комиссию департамента четыре: все они имели место в Первой горбольнице и стали особо резонансными благодаря соцсетям.

Правда, по словам председателя, почти случаи неэтического отношения медиков к пациентам были спровоцированы… самими больными или их родственниками.

Как рассказал И.Боечко, те и другие часто позволяют себе непозволительное: врываться в смотровой кабинет, а то и в реанимацию, да еще и в верхней одежде, проносят в больничные отделения телефоны и снимают, что там происходит – мол, из этих видео уж точно можно составить, что угодно, а потом выложить на всеобщее обозрение.

Еще одним поводом для конфликтов председатель считает несоответствие условий приемного отделения больницы №1 существующим нормам, а также его недооснащенность камерами видеонаблюдения.

— Мы начали серьезно, в плановом порядке рассматривать данные случаи, направили сотрудников на обучение этике и деонтологии, с ними будут заниматься психологи. Мы также не будем давать медицинских работников в обиду, будем их защищать, но напомнив, что их никто не заставлял одевать белый халат, - сказал И.Боечко, заодно сообщив, что он к тому же является вице-президентом Ассоциации врачей Севастополя.

Что касается разобранных на комиссии случаев, то, по словам председателя, все медработники-участники скандальных ситуаций получили наказания в соответствие с трудовым законодательством.

В качестве примера он привел скандальный случай, произошедший с пациенткой Регионального сосудистого центра. Как выяснилось, «сестре и санитарочке руководством больницы был вынесен выговор, но они по собственному желанию потом сами ушли».

- Этот случай мы сегодня очень досконально разбирали и пришли к выводу, что имелось грубое нарушение, особенно по вопросам контроля со стороны заведующего отделением, главной медсестры, лечащего врача, - сообщил И.Боечко.

При этом он признался, что статистику конфликтных ситуаций комиссия департамента не ведет, в поле ее зрения попадают только самые нашумевшие, ставшие достоянием общественности.

Представитель пресс-службы департамента Варвара Снегирева добавила, что аналогичные комиссии созданы при каждом медучреждении города. Вопросы рассматриваются там по мере поступления заявлений от граждан официальным путем или через соцсети, отчеты – раз в месяц. Комиссия же при горздраве планирует проводить заседания раз в квартал.

- Здесь обоюдная задача и лечебного учреждения, и наших пациентов. Когда мы найдем между собой полноценную гармонию, этих жалоб у нас не будет, - не сдал занятых позиций И.Боечко.

В завершении пресс-подхода он перечислил состав комиссии по этике и деонтологии, в которую вошли исключительно медики.