Платные парковки должны заработать в «боевом режиме»

С понедельника, 17 января, система паркоматов в Севастополе наконец-то заработает, а водители, не оплатившие парковку, начнут получать штрафы в размере 1500 рублей, пригрозил департамент транспорта.

С понедельника, 17 января, система паркоматов в Севастополе наконец-то заработает, а водители, не оплатившие парковку, начнут получать штрафы в размере 1500 рублей, пригрозил департамент транспорта.

На последней в 2021 году сессии заксобрания депутаты единогласно приняли изменения в некоторые статьи закона «Об административных правонарушениях», передав полномочия на право составлять протоколы за неуплату парковки от департамента городского хозяйства департаменту транспорта.

— Сейчас все правовые аспекты урегулированы и никаких препятствий для полноценной работы парковочных мест нет, — заявил генеральный директор ООО «Безопасные дороги Севастополя» (БДС) Андрей Томилин.

По его словам, с 17 января система будет работать в боевом режиме.

«Граждане, которые не оплатили парковку, соответственно, получат штраф в размере 1500 рублей. При этом оплатить половину времени не удастся, — предупредил А.Томилин.

*На оплату дается 15 минут.

Он объяснил, что у водителя есть четверть часа, чтобы оплатить парковку.

— Это достаточно большой зазор. Контролирующие машины курсируют по улицам, где есть платные парковки, практически с такой же периодичностью. Не пугайтесь, если вы поставили машину и увидели, что проехал наш автомобиль. Ничего страшного не произошло. Чтобы поучить штраф, контролер должен проехать дважды и зафиксировать припаркованный автомобиль и незарегистрированную плату по данному парковочному месту — подчеркнул директор БДС.

Оплатить парковку можно с помощью карточки в паркомате, наличными в терминалах payberry, через сайт парковочного пространства. Но самый удобный способ, который получил наибольшее распространение, по словам оператора, — это приложение в телефоне.

Произвести оплату можно и помощью смс, но в настоящий момент у банка, который осуществлял эту функцию, отозвана лицензия. Тем не менее в ближайшее время оплата с помощью смс снова заработает, пообещал А.Томилин.

А если оплатить все таки не удастся, на сайте БДС работает телефон «горячей линии».

Цена паркоместа в центре Севастополя определена в 35 руб/час, в Балаклаве — 50. На сегодняшний день в городе установлено 22 паркомата.

Напомним, что ввести плату за парковку в Севастополе пытаются с 2017 года, по словам директора «БДС», задержка была связана с правовой коллизией - нюансами КоАПа (Кодекс об административных правонарушениях) и законодательством города. Операторы парковок не имели доступа к персональным данным граждан, поэтому выписать штраф за неуплату парковки не могли. Весной 2020 года федеральное законодательство изменилось: ГИБДД разрешили передавать персональные данные на владельца автомобиля, не оплатившего парковку, департаментам транспорта во всех трех федеральных городах России.

В начале лета прошлого года департамент транспорта в очередной раз объявил, что парковки в центре Севастополя стали платными. Но оказалось, что большая часть паркоматов не работает, система взимания оплаты требует серьезной отладки, а полномочий штрафовать автомобилистов у департамента нет.