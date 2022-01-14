Орнитологическим символом 2022 года объявлен домовый воробей

Такое решение принято Союзом охраны птиц накануне Нового года.

Такое решение принято Союзом охраны птиц накануне Нового года.

Воробей сменил в этом качестве кобчика, который был символом 2021 года.

Весь год кобчику посвящались эколого-просветительские и природоохранные акции. Теперь же все внимание экологов переключится на воробья.

Как известно, домовый воробей обитает рядом с человеческим жильем, преимущественно в озелененных дворах, а также под крышами городских строений. Не отказываются воробьи жить и в скворечниках.

Известно, что воробьи откладывают единовременно 4-6 яиц, за лето, как правило, птенцы выводятся 2-3 раза.

Питаются воробьи, в основном, насекомыми, а в конце лета предпочитают разнообразить свой рацион семенами. В зимнее время их пищей становятся крошки, подобранные на улицах, у магазинов и около кормушек.

Для ночевки воробьи находят укромные теплые места.

Известно, что продолжительность жизни воробьев - до 13 лет.

Между тем, по информации старшего научного сотрудника Института биологии Южных морей, кандидата биологических наук Виталия Гирагосова, в Севастополе за последние пару десятилетий популяция воробьев серьезно сократилась.

Причина этого — в ухудшении кормовой базы, что связано с разрастанием городской среды и уменьшением природных ландшафтов.

Сокращение кормовой базы также связано с активным кошением газонов — семена не успевают созревать, а также с уменьшением количества насекомых, которыми воробьи выкармливают птенцов.

Кроме того, стало меньше традиционных мест гнездования воробьев — стало меньше домов с черепичными крышами, декоративными панелями на балконах — в зданиях современной постройки ничего такого нет.

Не способствуют росту популяции рост числа бездомных животных, в том числе кошек, которые ловят воробьев.

Еще одним врагом беззащитных воробьев являются сороки и вороны, которых тоже становится все больше. В частности, сороки регулярно инспектируют места потенциального гнездования воробьев - подкрышные и подкарнизные щели и вытаскивают оттуда воробьиные яйца и самих воробьев.

По словам В.Гирагосова, такая ситуация характерна не только для нашего региона, страны, но и для многих стран Европы.

По его мнению, сегодня идет речь не об увеличении количества этих птиц, а об из охранении.

Ученый также сообщил, что севастопольские экологи стараются зимой подкармливать воробьев. В частности, в Парке победы, где после реконструкции воробьи также переместились с насиженных мест.

Еще одно традиционное место их обитания — набережная Андрея Первозванного, где птиц регулярно подкармливают.

- Воробьи у нас теперь предпочитаю держаться локально, а повсеместное их распространение осталось в прошлом, - заключил В.Гирагосов.