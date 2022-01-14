На саночистку и благоустройство муниципалитетам передали 515 млн рублей

Муниципалитетам Севастополя выделили из городского бюджета более половины миллиарда рублей для осуществления переданных им полномочий по саночистке и благоустройству территорий.

Муниципалитетам Севастополя выделили из городского бюджета более половины миллиарда рублей для осуществления переданных им полномочий по саночистке и благоустройству территорий.

Такое решение принято 13 января на заседании правительства города. Всего речь идет об 11 госполномочиях. В расходы включили также заработную плату в размере 35 млн рублей.

Остальные почти 480 млн рублей должны быть направлены на благоустройство переданных муниципалитетам пляжей и кладбищ, обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог, спортивных и детских игровых площадок, благоустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров), устройству площадок для установки контейнеров по сбору твердых коммунальных отходов, созданию, приобретению, установке и текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства, содержанию зеленых насаждений и обеспечению ухода за ними, удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных бесхозных свалок и по их транспортировке для утилизации. Но, самое главное, деньги нужно использовать на мероприятия по саночистке территории муниципальных образований.

Напомним, что прежде муниципалитеты жаловались на отсутствие финансирования на переданные им полномочия.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, представившего проект данного постановления, теперь необходимо организовать должный контроль за расходованием выделенных средств.