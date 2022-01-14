Под Фронтовым столкнулись 13 автомобилей

Крупная авария произошла утром 14 января на севастопольском участке трассы «Таврида» в районе моста через реку Бельбек у села Фронтовое.

Крупная авария произошла утром 14 января на севастопольском участке трассы «Таврида» в районе моста через реку Бельбек у села Фронтовое.

На 262-м км из-за гололедицы в 7.22 столкнулись 13 автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, участниками ДТП стал КамАЗ, два фургона ГАЗель и 10 легковых автомобилей.

По предварительным данным пострадали три человека, которые получили необходимую медицинскую помощь на месте. Госпитализация никому не потребовалась.

На этом участке трассы движение затруднено: объезд места ДТП осуществляется по одной полосе.

Прокуратура Севастополя организовала проверку информации о массовом ДТП на трассе «Таврида». Будет дана оценка полноты исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе управления дорог «Тамань», которое отвечает за техническое состояние трассы сообщили, что «согласно датчикам ГЛОНАСС, которыми оборудована спетехника подрядной организации, обработка покрытия противогололедными материалами проводилась на данном участке в 6.00».