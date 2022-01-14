На Максимовой даче незаконно срубили девять деревьев, в заказнике «Байдарский» — 45

По результатам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждены два уголовных дела по фактам незаконной вырубки деревьев, в том числе краснокнижных.

По результатам проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждены два уголовных дела по фактам незаконной вырубки деревьев, в том числе краснокнижных.

Установлено, что на территории заказника «Байдарский» вырублено 45 деревьев вида Можжевельник дельтовидный, который занесен в Красную книгу Севастополя. Эти действия повлекли изменение исторически сложившегося природного ландшафта с ареалами обитания редких видов животных и растений, нарушили целостность природно-территориального комплекса и причинили ущерб, сумма которого составила почти 450 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы проверки по данному факту в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по ст.262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

По результатам другой проверки, проведенной природоохранной прокуратурой, отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по факту рубки девяти деревьев вяза гладкого, вишни магалебской и граба восточного на территории природного парка «Максимова дача».

Ход расследования уголовных дел находится на контроле, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.