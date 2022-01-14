Из-за гололедицы получился автомобильный керлинг

Госавтоинспекция Севастополя рассказала подробности массовой аварии на трассе «Таврида», в которую попали 13 автомобилей.

Утром 14 января после резкого перепада температур и сильного ветра дорожное покрытие участка дороги на 262-м км на мосту через реку Бельбек на седьмом участке трассы «Таврида» обледенело.

Примерно в 7.05 водитель автомобиля «Ниссан Тиана», двигаясь из Севастополя в сторону Бахчисарая, не справился с управлением, в результате чего автомобиль развернуло, и он совершил наезд на левое металлическое барьерное ограждение, а затем на правое.

Через некоторое время аналогичную траекторию повторили «Киа Соренто» и «Хендай Солярис».

В четвертом ДТП водитель грузового автомобиля МАН с прицепом, пытаясь уйти от столкновения с «Солярисом», выполнил резкое торможение, съехал влево и уткнулся в металлическое барьерное ограждение.

Водитель автомобиля «Хендай Акцент», став свидетелем данного происшествия, остановился для оказания помощи водителю грузовика. В это время на его транспортное средство совершил наезд автомобиль «Ауди», его водитель на скользкой дороге не смог справиться с управлением и вовремя остановиться.

Затем водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» также не справился с управлением при торможении, не смог остановиться и совершил наезд на автомобиль «Ауди».

Водитель автомобиля «Ниссан Тиана», с целью соблюдения мер безопасности, остановился на мосту и на него совершил наезд водитель автомобиля «Форд», который от удара отбросило на левое металлическое барьерное ограждение.

Водитель грузовой «ГАЗели», подъезжая к месту массового ДТП, начал снижать скорость и притормаживать. В это время в него сзади въехал автомобиль «Рено».

Через некоторое время в автомобиль «Рено» врезался «Хендай Гетс», а в него, в свою очередь, автомобиль «Хендай Элантра».

В результате десяти ДТП транспортные средства получили технические повреждения.

Вызванная очевидцами дорожно-транспортных происшествий бригада скорой помощи осмотрела на месте трех водителей, которые от госпитализации отказались, так как не нуждались в медицинской помощи.

Необходимо отметить, что у грузового автомобиля МАН был зафиксирован износ шин, а «Мерседес Спринтер» передвигался на летней резине.

Напомним, что в пресс-службе управления дорог «Тамань», которое отвечает за техническое состояние трассы сообщили, что «согласно датчикам ГЛОНАСС, которыми оборудована спетехника подрядной организации, обработка покрытия противогололедными материалами проводилась на данном участке в 6.00».