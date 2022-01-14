Госкомрегистр оформил трассу «Таврида» в собственность Республики Крым

Специалисты Госкомрегистра оформили в собственность Республики Крым трассу «Таврида» и более 70 сооружений дорожного транспорта, сообщила в пятницу пресс-служба организации.

Специалисты Госкомрегистра оформили в собственность Республики Крым трассу «Таврида» и более 70 сооружений дорожного транспорта, сообщила в пятницу пресс-служба организации.

«Специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым оформили в республиканскую собственность основной ход федеральной трассы «Таврида» и 70 сооружений дорожного транспорта, входящих в ее состав», — цитирует сообщение Госкомрегистра ТАСС.

Уточняется, что на кадастровый учет поставили основной ход автомобильной дороги федерального значения «Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (граница Бахчисарайского района)» протяженностью 237,5 км. Кроме того, государственный кадастровый учет осуществлен в отношении 71 сооружения — транспортных развязок, надземных пешеходных переходов, мостов и других конструктивных элементов дорожной инфраструктуры. Далее специалисты оформили дорогу и транспортные развязки в собственность Республики Крым, а также зарегистрировали права оперативного управления за «Службой автомобильных дорог Республики Крым».

«В скором времени дорога будет передана в федеральную собственность. Следовательно, примерно на 2 600 земельных участков, по которым она проходит, и на все капитальные сооружения в структуре объекта будут зарегистрированы права собственности Российской Федерации», — приводятся в сообщении слова председателя Госкомрегистра Инны Смаль.

Трасса «Таврида» — автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два — в административных границах Севастополя. Общая готовность трассы составляет около 90%. Подрядчиком всех восьми этапов является АО «ВАД».

Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы «Таврида» на территории Севастополя запланирован в 2023 году.