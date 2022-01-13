В Крыму возобновят проверки QR-кодов и запретят массовые акции

Власти Республики Крым с понедельника, 17 января, снимают приостановку требования об обязательных QR-кодах и запрете массовых мероприятий.

Соответствующие изменения внесены 13 января в указ главы республике о режиме повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса.

В декабре действие антиковидных мер было приостановлено до 20 января. «Слова „с 20 января 2022 года“ заменить словами „с 17 января 2022 года“, — цитирует ТАСС текст документа.

На сайте главы республики поясняется, что с 17 января возобновляется запрет на организацию и проведение праздников в развлекательных центрах, в том числе и детских, работу караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов, в том числе в кафе и ресторанах.

Также с 17 января запрещается допуск взрослых без сертификата о прививке, перенесенной болезни, отрицательного ПЦР-теста или без QR-кода в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, на фуд-корты и прочие аналогичные организации, а также в салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, в массажные кабинеты и подобные заведения, в фитнес-центры и спорт-залы. Также без этих справок не пустят в кино, театр, библиотеку или музей, в торговые центры площадью 300 кв.м и более и даже на пешие и автобусные экскурсии.

До особого распоряжения приостанавливается деятельность по предоставлению мест для временного проживания в хостелах.

С начала пандемии в республике выявлено 127 909 положительных на COVID-19 тестов. Максимальный суточный прирост заболевших в Крыму был зафиксирован 20 ноября — 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижается. В минувшую пятницу было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. В последующие дни показатели вновь начали расти и 13 января вновь достигли уровня середины мая 2021 года.