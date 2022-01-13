Снегопады и сильный ветер обещают еще в течение двух суток

Об усилении ветра до 30 м/с, морозах и снегопадах 14 и 15 января сообщает ГУ МЧС Республики Крым.

Об усилении ветра до 30 м/с, морозах и снегопадах 14 и 15 января сообщает ГУ МЧС Республики Крым.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением фронтальных разделов днем и до конца суток 14 января, в течение суток 15 января в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, туман, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с», — говорится в сообщении на сайте МЧС региона.

Похолодание пришло на полуостров в среду, 12 января. В ближайшие трое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. На дорогах гололедица, температура -8…-13°, на ЮБК -2…-7. В ближайшие дни ночная температура воздуха существенно не изменится, а дневная повысится на 3-4°.

На утро 13 января чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий в Крыму не зафиксировано. «Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Республики работают в штатном режиме. Температура воздуха в горной местности и на остальной территории Республики Крым до -10°. По состоянию на 8.00, Ангарский и Грушевский перевал проездные, работает 15 единиц техники. На дежурстве от РСЧС находится 99 человек и 54 единицы техники», — уточнили в ГУ МЧС РК.

14-15 января фронтальные разделы активного северо-атлантического циклона вызовут осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. Синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, порывы до 25 м/с.