Севморпорт скрыл более 4 миллионов рублей, чтобы не платить налоги

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов Севастопольским морским портом.

По версии следствия, руководство ГУП «Севастопольский морской порт», заведомо зная, что на расчетных счетах предприятия имеются неоплаченные инкассовые поручения на оплату задолженности по налогам и сборам, рассчитывалось со своими кредиторами при помощи расчетных счетов сторонних фирм.

«Таким образом, с марта по ноябрь 2021 года поступающие денежные средства от осуществления производственно-хозяйственной деятельности расходовались не на уплату налогов. Тем самым были сокрыты денежные средства предприятия в размере более 4 млн рублей, за счет которых, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

Уголовное дело по ч.1 ст.199.2 УК РФ возбуждено по материалам Севастопольского линейного отдела полиции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Крымского ЛУ МВД России на транспорте. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Максимальное наказание за сокрытие денежных средств организации в крупном размере (превышает 2,25 млн руб.), за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, — три года лишения свободы.