Проект реконструкции улицы Ленина и проспекта Нахимова с одноименной площадью должен быть готов к лету

За четверть миллиарда рублей (255 млн) проект благоустройства выполнит московская компания ООО «Неон», основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий.

За четверть миллиарда рублей (255 млн) проект благоустройства выполнит московская компания ООО «Неон», основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий.

Выполнить работы компания обязана до 31 мая 2022 года.

Согласно контракту разработчики должны выполнить проектно-изыскательские работы по благоустройству пл.Нахимова (12,2 тыс.кв.м), ул.Ленина (51,5 тыс.кв.м), пр. Нахимова (26 тыс.кв.м), а также услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.

В настоящее время, по оценкам специалистов, эти общественные территории имеют неудовлетворительное физическое состояние и нуждаются в благоустройстве пешеходных связей, насыщении их разнообразными функциями. При этом состояние зеленых насаждений на этой части центрального городского кольца также признано неудовлетворительным.

Контрактом, заключенным между ГУБ «Парки и скверы» и ООО «Неон», предусмотрена выплата исполнителю аванса в размере половины стоимости заказа. Источник финансирования — деньги из бюджета Москвы.

В 2020 году в Севастополе на деньги правительства Москвы была выполнена реконструкция ул.Большой Морской — части центрального городского кольца. Оставшиеся ул.ленна и пр.Нахимова с одноименной площадью — должны были начать благоустраивать в 2021 году.