Пациентов с болезнями почек будут оперировать на новейшем оборудовании

В урологическом отделении Первой горбольницы Севастополя заработал современный рентген С-дуга для разрушения камней в почках (литотрипсии) с помощью лазера.

В урологическом отделении Первой горбольницы Севастополя заработал современный рентген С-дуга для разрушения камней в почках (литотрипсии) с помощью лазера.

Рентген-оборудование компании Siemens поступило в отделение урологии Первой городской больницы им.Пирогова в ноябре 2021 года. Оно позволяет с помощью рентген-навигации выполнить доступ к почке пациента и с помощью лазера или ультразвука разрушить камень. Оборудование обладает большой разрешимостью и дает изображение в 3D моделировании с высоким качеством изображения.

Очередную операцию по лечению мочекаменной болезни — миниинвазивное чрескожное дробление камня на новом оборудовании провели 13 января, продемонстрировав журналистам Севастополя аппарат в действии.

— Эта операция с помощью минидоступа к полости почки, в которой длительное время стоит камень. Камень сопровождался воспалительным процессом, поэтому полости были дренированы ранее с помощью узи-навигации. Сейчас с помощью рентгена и узи мы осуществили доступ к почке пациента. Конкремент (камень) порядка 1,5 см был разрушен, измельчен в пыль с помощью лазера. К концу недели пациент будет отпущен домой, — сообщил заместитель главного врача хирургии, главный уролог департамента здравоохранения Севастополя Владимир Кузнецов.

Оперирующий врач-уролог Первой горбольницы Александр Тишков поделился с журналистами впечатлениями от работы на оборудовании последнего поколения: «Это оборудование лучше двигается, у него больше возможностей маневрировать под разными углами. Современный аппарат позволяет выполнять операции быстрее, без большого разреза, уменьшить воспалительные процессы в почке и, соответственно, улучшить качество жизни пациента».

В урологическом отделении еженедельно проводится порядка пяти подобных операций. За прошлый год их было выполнено около 50. В текущем году в отделении также планируют ввести в эксплуатацию две современные стойки — лапро-и эндо-скопические. Оборудование уже установлено, проводятся его технические настройки.