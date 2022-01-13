Налоговики напомнили, кому нужно задекларировать доходы

В России началась кампания декларирования доходов, полученных за 2021 год. Декларацию необходимо предоставить до 4 мая.

В России началась кампания декларирования доходов, полученных за 2021 год. Декларацию необходимо предоставить до 4 мая.

С необходимостью декларировать доходы самостоятельно сталкивается далеко не каждый россиянин. Чаще всего налог с его заработной платы удерживает работодатель и с тонкостями заполнения декларации по форме 3-НДФЛ большинству людей разбираться не приходится.

Необходимо в обязательном порядке предоставить декларацию:

— если в 2021 году гражданин продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения (в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества — до 250 000 рублей в год, налогоплательщику не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ);

— получил дорогие подарки не от близких родственников;

— выиграл в лотерею;

— сдавал имущество в аренду;

— получал доход от зарубежных источников;

— если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком.

Кроме того, подать декларацию необходимо и тем гражданам, которые получили дополнительный доход в истекшем году или претендуют на вычеты.

В этом году необходимо заполнять декларацию по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.10.2021 №ЕД-7-11/903@.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ проще всего онлайн в личном кабинете налогоплательщика.

Представить декларацию 3-НДФЛ можно и другими способами: отправить по почте, принести в налоговый орган лично, передать через уполномоченного представителя по следующим адресам: ул.Пролетарская, 24; ул. Героев Севастополя, 74; ул. Кулакова, 37. Кроме того, предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ можно в отделениях МФЦ Севастополя.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.