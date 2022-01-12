Злостных нарушителей ПДД накажут строго

С 10 января 2022 года вступили в силу изменения в российское законодательство, ужесточающие наказания для злостных нарушителей на дорогах.

С 10 января 2022 года вступили в силу изменения в российское законодательство, ужесточающие наказания для злостных нарушителей на дорогах.

Федеральный закон от 30.12.2021 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей — 264.2. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы для лиц, которые ранее уже привлекались к административной ответственности и были лишены прав за нарушение ПДД. Речь идет о таких нарушениях, как превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного маршрута.

Согласно новой статье, таким злостным нарушителям грозит наказание: штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 1 года до 2 лет; обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 3 лет.

Если осужденный по статье 264.2 УК РФ вновь нарушил ПДД, ему грозит наказание: штраф на срок от 300 до 500 тысяч руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 6 лет; ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 6 лет.

В примечания вынесен пункт, что действие статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что согласно статистике более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают Правила дорожного движения. Грубо нарушает правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, каждый десятый автомобилист.

Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей подходить ответственно к управлению транспортными средствами, соблюдать ПДД и уважительно относиться к участникам дорожного движения.